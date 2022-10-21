منع عمران خان من الترشح لأي منصب سياسي في باكستان على خلفية اتهامات بالفساد

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قضت لجنة الانتخابات في باكستان، اليوم (الجمعة)، بمنع رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، من الترشح لأي منصب سياسي لمدة 5 سنوات، بتهمة تضليله للمسؤولين بشأن هدايا تلقاها أثناء تواجده في السلطة.

وفي السياق نفسه، هاجم عشرات من أنصار خان سيارات كانت تغادر مقر لجنة الانتخابات في باكستان بعد صدور الحكم، واعتقلت الشرطة أحد حراس أمن عمران خان بعد أن أطلق رصاصة على الأرض.

وقطع بعض أنصار خان الطرق في لاهور الشرقية وفيصل أباد، وعطلوا حركة المرور، فيما أعلنت شرطة إسلام أباد أن عناصر أمن العاصمة في حالة تأهب قصوى.

وقال محامي عمران خان، جوهر خان، إنه وموكله سيطعنان على اتهامه بممارسات فاسدة أمام محكمة إسلام أباد العليا.



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Source akhbaar24

