هل يُمثل القفز وممارسة الرياضة خطورة على الفتاة؟.. طبيب يُجيب (فيديو)

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كشف الدكتور محمد الأحمدي، عن خطر القفز على الفتاة أو ممارستها لرياضة الحديد، موضحًا، أنها معلومة مغلوطة؛ فتقوية التكوين العضلي لدى السيدات مهم جدًا.

وقال الدكتور محمد الأحمدي، في تصريحات متلفزة: “القوة العضلية عند الرجل أعلى دائمًا، ولكن الانخفاض بين المرأة والرجل كبير جدًا يصل من 30 إلى 60 في المئة، لذلك يجب على المرأة أن تتبع النظام الذي يقوي عضلاتها”.

وأكمل: “المرأة الضعيفة سوف يكون نظام بنية ضعيفة لن تصل للأربعين حتى تصاب بالهشاشة الناس يعتقدون تمارين المقاومة والحديد هو فقط للعضلات، ليس للعضلات لن تنمو لأن هرمون الاستروجين يحميها من من القوة العضلية المتضخمة”.

وأضاف: “أنتي تقوين العضلات لتقوى عظامك حتى لا تصابين بهشاشة العظام مبكرًا، وأجرينا دراسات على فتيات في سن العشرين نسبة نقص فيتامين د المسبب لهشاشة العظام فوق الـ 20 في المئة”.

وأشار: “البعض يقول لا تقفز البنت ولا تشيل شيء ثقيل قد يؤثر على الرحم عندها أو الأعضاء الداخيلة هذه مفاهيم خطأ بالعكس يجب أن تقفز وتمارس الحديد حتى تصبح أقوى”.

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Source almnatiq

