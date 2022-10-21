وزير خارجية تركيا: أمريكا تتنمر على السعودية وهذا عمل غير صائب

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قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تنمر الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات اتحاد “أوبك+”، عمل غير صائب.

وأضاف أوغلو في تصريحات أدلى بها ليوم (الجمعة) وفقاً لوكالة “الأناضول”: “نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس صائبا”.

وأشار إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لخفض انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنها تحقيق ذلك عبر تهديد دولة أخرى.

وكانت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+”، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض الإنتاج الجماعي بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر المقبل.



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Source akhbaar24

