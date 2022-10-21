︎
.
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن تنمر الولايات المتحدة على السعودية بخصوص قرارات اتحاد “أوبك+”، عمل غير صائب.
وأضاف أوغلو في تصريحات أدلى بها ليوم (الجمعة) وفقاً لوكالة “الأناضول”: “نرى أن هناك دولة تهدد السعودية، هذا التنمر ليس صائبا”.
وأشار إلى أنه إذا كانت الولايات المتحدة تسعى لخفض انخفاض أسعار النفط، فلا يمكنها تحقيق ذلك عبر تهديد دولة أخرى.
وكانت الدول الأعضاء في تحالف “أوبك+”، قد اتفقت في وقت سابق، على خفض الإنتاج الجماعي بواقع مليوني برميل يوميا في نوفمبر المقبل.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية تركيا: أمريكا تتنمر على السعودية وهذا عمل غير صائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.