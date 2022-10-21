سفارة المملكة لدى قرغيزستان تقيم ملتقى إعلامياً بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات السعودية القرغيزية

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أقامت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية القرغيزية في بيشكيك ملتقى إعلامياً بمناسبة مرور 30 عاما على إقامة العلاقات السعودية القرغيزية بحضور معالي نائب وزير الخارجية القرغيزية ومسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الثقافة والإعلام والرياضة و الشباب القرغيزية ورئيس اتحاد الصحفيين وعدد من الإعلاميين ومنسوبي السفارة.

وجرى خلال الملتقى إلقاء كلمات عن تطور العلاقات خلال مدة 30 عاما حيث تناول سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي العلاقات منذ تأسيسها وتطورها وتبادل الاتفاقيات التي تم توقيعها والزيارات التي قام بها كبار المسؤولين في البلدين والمساعدات التي قدمتها المملكة للجمهورية القرغيزية وما تشهده العلاقات من تطور في ظل توجهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وفخامة الرئيس صادر جاباروف – حفظهما الله -.

كما ألقيت كلمات لمعالي نائب وزير الخارجية القرغيزية ورئيس اتحاد الصحفيين تناولت العلاقات وتطورها بين البلدين وقد أبديا شكرهما وتقديرهما للمملكة على ما تقدمه للعالم الإسلامي كافة وللجمهورية القرغيزية خاصة كما عبر عن شكرهما لسفير خادم الحرمين الشريفين وللسفارة على الدعوة وحسن التنظيم.

إثر ذلك أقيم حفل عشاء بهذه المناسبة حيث حظي الملتقى بتغطية إعلامية من عدد من القنوات التلفزيونية والإذاعية والورقية في جمهورية قيرغيزستان.

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Source almnatiq

