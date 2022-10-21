البرلمان العربي يطالب بالتدخل الفوري لإنهاء حصار الاحتلال الجائر على نابلس

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طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنهاء الحصار الجائر الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على محافظة نابلس منذ نحو 10 أيام، ما أدى لتدهور الأوضاع الاقتصادية، والتسبب في معاناة يومية للسكان.
وقال البرلمان العربي في بيان له اليوم، إن ما تعيشه محافظة نابلس من أوضاع مأساوية بسبب الحصار، يستدعي وقفة فورية وحاسمة من قبل المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة.
ودعا مجلس حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمؤسسات المعنية في هذا الشأن، لوقف ممارسات الاحتلال غير الإنسانية.
وأكد دعمه للمبادرة التي أطلقتها جامعة النجاح في نابلس، ودعمه لكافة المبادرات التي تهدف إلى فك الحصار الجائر، مشيرًا إلى أن هذا الحصار يأتي امتدادًا للانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال في كافة المدن الفلسطينية المحتلة.
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Source akhbaar24
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