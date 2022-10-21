اجتماعي / تعليم نجران يحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

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نجران 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق21 أكتوبر 2022 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، أمس، بفعاليات اليوم العالمي للعصا البيضاء، بمشاركة مدارس برامج دمج المكفوفين بالمنطقة، وذلك بمدرسة القدس الابتدائية.وتزامنت مع الفعالية تنفيذ حملة إعلامية للتوعية بحقوق ذوي الإعاقة البصرية، وذلك عبر حسابات الإدارة والمدارس التابعة لها، والتعريف بواجبات المجتمع تجاه ذوي الإعاقة على وجه العموم والمكفوفين على وجه الخصوص، إضافة إلى إقامة أنشطة احتفالية متنوعة بجميع برامج التربية الخاصة بتعليم المنطقة.كما تضمنت الفعالية التعريف بماهية العصا البيضاء والتي تساعد المعاقين بصريًا على الاعتماد على الذات ومزاولة حياتهم اليومية أسوة بالآخرين، و تجربة المشي بالعصا البيضاء، وعدداً من الفقرات التوعوية والتي تعرف الميدان التربوي بحقوق ذوي الإعاقة البصرية وما يمكن تقديمه لهم من خدمات.//انتهى//13:26ت م0034





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