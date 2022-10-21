“زارا” تطلق خدمة تتيح لعملائها بيع ملابسها المستعملة أو التبرع بها

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ذكرت العلامة التجارية الإسبانية “زارا” اليوم (الجمعة)، أنها ستطلق في نوفمبر المقبل خدمة تتيح لعملائها في بريطانيا، بيع منتجاتها من الملابس المستعملة أو إصلاحها أو التبرع بها.

وأوضحت الشركة أن المبادرة ستسهم في الحد من الهدر واستهلاك المواد الخام، غير أنها لم توضح ما إذا كانت ستوسع الخدمة لتشمل أسواقا في دول أخرى.

وقالت الشركة إن المنصة التي ستطلقها في 3 نوفمبر ستكون متاحة من خلال متاجرها وموقعها الإلكتروني وتطبيق على الهاتف المحمول.

وأضافت أن عملاءها في بريطانيا سيتمكنون من البحث عن إصلاحات لأي ملابس مستعملة من إنتاج الشركة من أي موسم، لافتة إلى أنها تتيح بالفعل للعملاء خيار التبرع بملابسها للأعمال الخيرية في العديد من الأسواق.



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Source akhbaar24

