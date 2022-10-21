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المناطق_متابعات
كشف الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، أن الحالة الممطرة الأولى لوسم 1444هـ بدأت البارحة على أجزاء من مناطق الأطراف الشمالية لمنطقتي تبوك والحدود الشمالية.
وأشار في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إلى أن هذه الحالة الممطرة لازالت مستمرة وهي في هذه الساعة 6:30 صباح اليوم الجمعة 25 ربيع أول 1444هـ تؤثر على أجزاء من المملكة والأردن ومصر.
على جانب آخر، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة.
في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
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Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر محلل طقس يكشف عن المناطق المتأثرة بأول الحالات الممطرة لموسم “الوسم” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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