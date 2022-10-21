متوفرة بكل منزل.. الكشف عن فاكهة شهيرة ورخيصة الثمن تعزز الرغبة الجنسية والخصوبة وتقي من السرطان

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تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يعمل على تعزيز الرغبة الجنسية لدى الرجال، من خلال القضاء على مشكلة ضعف الانتصاب، لذا تحسن من الدافع الجنسي أيضًا لديهم.

سرطان البروستاتايعتبر من أكثر أنواع السرطان الشائعة ما بين الرجال، تعتبر الفراولة غنية بفيتامين ج، ومضادات الأكسدة التي تمنع الجذور الحرة، التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. وفقا لموقع .”بين ميديسين”.تحسين الخصوبةتحتوي الفراولة على حمض الفوليك المفيد جدًا في صحة الرجال، حيث يستخدمه الجسم لإنتاج خلايا الحيوانات المنوية، ما يزيد من فرص الإنجاب بشكل طبيعي.صحة المناعةتحتوي الفراولة على العديد من العناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة، ومن أهمها فيتامين سي، ومضادات الأكسدة، الذي يحسن من قوة محاربة الفيروسات، و تقليل خطر انتقال العدوى.تنظيم ضغط الدمالفراولة غنية بالبوتاسيوم، الذي يعتبر مفيد لصحة القلب، كما أنه يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويعتبر مفيد للرجال الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من خلال العمل كحاجز ضد الآثار السلبية للصوديوم.

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Source almnatiq

