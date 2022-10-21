باحثون يبتكرون مادة بديلة للسكر ومفيدة لصحة الأمعاء

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تمكن باحثون من استخدام خصائص بعض المواد الطبيعية في ابتكار مادة جديدة كبديل للسكر، وتكون منخفضة السعرات الحرارية.

ونجح الباحثون في تصنيع مادة تعادل حلاوتها حلاوة السكروز تقريبا، ولديها القدرة على زيادة كمية البكتيريا المفيدة في أمعاء الإنسان.

واستخدموا أفضل خصائص مركب “galactooligosaccharides”، ومادة mogrosides في ابتكار هذه المادة، ووفقا لمجلة “Journal of Agricultural and Food “Chemistry، فإن مركب “galactooligosaccharides”عبارة عن سكريات منخفضة السعرات الحرارية موجودة في حليب الثدييات، والهندباء، والموز، وبعض الأطعمة الأخرى.

وأضافت أن مثل هذه السكريات تدعم تطور بكتيريا الأمعاء المفيدة التي تشكل ميكروبيوم الأمعاء، إلا أنها ليست حلوة بما يكفي لتحل محل السكر، لذلك استخدم الباحثون مادة “mogrosides” التي تعد أحلى بـ 200- 300 مرة من السكر.

وعثر الباحثون على هذه المادة في ثمار ليانا لو هان غو، إلا أنها لها رائحة كريهة، لذا استخدموا عملية التبخير في إزالة هذه الرائحة، وأكد العلماء أن النتائج الأولى لعملهم واعدة، لكنهم سيدرسون تأثير المادة الجديدة في صحة الأمعاء بعناية أكبر في الفترة المقبلة.

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Source akhbaar24

