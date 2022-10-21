الذهب يتجه لتسجيل ثاني تراجع أسبوعي بعد زيادة العائد على سندات الخزانة

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تراجعت أسعار الذهب اليوم وتتجه صوب ثاني تراجع أسبوعي مع اقتراب العائد على سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوى في سنوات، في أعقاب بيانات قوية لسوق العمل وتصريحات بخصوص تشديد السياسة النقدية من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي وهو ما قوض شهية الإقبال على المعدن النفيس. وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1627.20 دولار للأوقية (الأونصة)، وانخفض 0.8 % هذا الأسبوع. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 % إلى 1630.10 دولار للأوقية بحسب رويترز.
وقال باتريك هاركر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في فيلادلفيا يوم الخميس إن في ظل الوضع الراهن للتضخم “يحاول البنك المركزي بفعالية إبطاء الاقتصاد، وسيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة”.
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Source almnatiq
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