بمليار دولار.. مؤسسة بيل غيتس تدعم تعليم الرياضيات في أمريكا

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أعلنت مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية التابعة للملياردير الأمريكي وزوجته السابقة، تخصيص مليار دولار لتطوير تدريس الرياضيات في مدارس الولايات المتحدة.
وقالت المؤسسة في بيان، إن الهدف من التبرع مساعدة الطلبة على النجاح لأجل الحصول على وظائف برواتب جيدة، مشيرة إلى أبحاث أوضحت أن هناك علاقة بين مهارات الرياضيات والنجاح المهني.
وأبانت أن ضخ كمية أكبر من الأموال لدعم مادة الرياضيات سيكون على حساب حقول أخرى مثل الكتابة والقراءة والفنون.
وجاء التركيز على الرياضيات بعدما تسببت الجائحة في إحداث تراجع في التعليم على مستوى المدارس الثانوية في الولايات المتحدة، وعمقت الفجوات بين أداء الطلبة على أسس عرقية.
ورأت المؤسسة أن تحدث تغييرًا في دعم التعليم عن طريق التركيز على الرياضيات بعدما خلصت إلى أن تحسين تدريس الرياضيات في الفصول الأساسية عامل رئيس في نجاح الطلبة في المدارس وفي المستقبل.
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Source akhbaar24
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