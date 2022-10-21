استقرار أسعار النفط.. وخام “برنت” عند 92 دولاراً للبرميل

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اقتربت أسعار النفط من الاستقرار، اليوم الجمعة، إذ تبدد التفاؤل بخصوص زيادة محتملة في الطلب على الطاقة في الصين، وتأثرت الأسواق بمخاوف من ارتفاع التضخم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا ليجري تداولها مقابل 92.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:19 بتوقيت غرينتش.
وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، أربعة سنتات إلى 84.47 دولار للبرميل.
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Source almnatiq
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