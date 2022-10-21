7 % نسبة التمريض الوطني بالمستشفيات والمراكز الطبية

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كشف تقرير رسمي لوزارة الصحة أن نسبة التمريض السعودي في القطاعات الصحية الخاصة (مستشفيات – مجمعات طبية – عيادات) لا تتجاوز7% وبلغ عدد التمريض السعودي بنهاية العام الماضي 2021 حوالي 3274 مقارنة بغير السعوديين الذين وصل عددهم إلى 44715 ممرضا وممرضة.
يذكر أن مهنة التمريض من أهم المهن في القطاعات الصحية، وهناك تزايد في الإقبال على المهنة من قبل الشباب والفتيات، مما يتطلب التوسع في القبول في الكليات المتخصصة لردم الفجوة الموجودة حاليا وبالذات في القطاع الصحي الأهلي الذي يعتمد بشكل كبير على التمريض غير السعودي.
وسارعت عدة جهات إلى محاولة ردم الفجوة من خلال الابتعاث والتوسع في القبول، وتجسير بعض التخصصات الى هذه المهنة؛ مما سيسهم في زيادة عمليات التوطين خلال الفترة القادمة.
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Source almnatiq
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