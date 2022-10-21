اليوم.. انطلاق “موسم الرياض” بفعاليات تحقق شعار “فوق الخيال”

︎

.

تنطلق اليوم (الجمعة)، النسخة الثالثة من موسم الرياض، بوعد بتقديم العديد من الفعاليات والفقرات الترفيهية الجديدة والمتميزة تحقق مضمون شعار الموسم لهذا العام “فوق الخيال”.

ويبدأ الموسم اليوم بعروص عالمية لسيرك دي سولي، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى اعتباراً من غدٍ 22 أكتوبر.

وسيشهد الموسم هذا العام افتتاح منطقة جديدة باسم “Boulevard World”، وستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما تم نقل “كومبات فيلد” لها، وستحمل هذه المنطقة طابعاً ثقافياً يجمع العديد من البلدان مثل: المغرب، والمكسيك، وإيطاليا، وفرنسا، وغيرها، ومناطق تسوق ببائعين من هذه البلدان؛ مما يتيح إمكانية التفاعل مع هذه الثقافات.

وستحتضن منطقة “البوليفارد” 25 مسرحية عربية وعالمية جديدة، 7 منها سعودية، منها مسرحية السهم الملتهب لماجد عبدالله، ومسرحية الفيلسوف يوسف الثنيان، فضلاً عن حفلات أسبوعية طوال الموسم، كما تم تطوير المنطقة بإضافة 12 مطعماً ومقهى جديداً.

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، قد ذكر أن عدد مناطق موسم الرياض لهذا العام، يصل إلى 15 منطقة منتشرة في مدينة الرياض، تستهدف جميع فئات المجتمع، مبيناً أنه تم استحداث مناطق “رياض سكاي” و”بوليفارد وول” و”fan festival”، وحديقة السويدي، وسوق الزل، وحديقة الحيوان الملز، بالإضافة إلى استحداث منطقة لمشجعي كأس العالم في ملعب مرسول بارك لعرض المبارايات، بطاقة استيعابية 20 ألفاً لكل مباراة.

وأبان أنه سيتم افتتاح منطقة “فيا رياض”، والتي ستكون منطقة مستدامة وأفخم مناطق موسم الرياض، حيث ستحتوي على فندق “سانت ريجيس” الذي يُعد واحداً من أفخم الفنادق لأول مرة بالمملكة، بالإضافة إلى مقاهٍ و22 علامة تجارية عالمية، و7 صالات سينما فاخرة وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط.

وأشار إلى تطوير منطقة “ونتروندرلاند” وإضافة ألعاب جديدة تناسب كل الأعمار، كما تم تطوير منطقة “المربع” بإضافة 8 مطاعم ومقاهٍ عالمية جديدة، كما تم استحداث منطقة “سكاي الرياض” تشمل “لاونجات” عالمية جديدة فوق السحاب.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

