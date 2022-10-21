عام / “الارصاد”: أمطار رعدية على منطقة جازان

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جيزان 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، العيدابي ، وفيفا ، وهروب.

وبين المركز ان الحاله تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه الثامنه مساء.

//انتهى//

09:45ت م

0016 جيزان 25 ربيع الأول 1444 هـ الموافق 21 أكتوبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريرا عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الحرث ، والدائر بني مالك ، والريث ، والعارضة ، العيدابي ، وفيفا ، وهروب.وبين المركز ان الحاله تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعه الثامنه مساء.//انتهى//09:45ت م0016 www.spa.gov.sa/2394252 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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