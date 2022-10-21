تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة المدينة المنورة

︎ . المناطق_ المدينة المنورة أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمن ضباب , تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس. وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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