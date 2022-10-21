“حساب المواطن” يوضح سبب ظهور حالة “لا يوجد” باستحقاق بعض المُستفيدين

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أوضح برنامج “حساب المواطن”، سبب ظهور حالة الدفعة “لا يوجد” رغم تواصل صرف الاستحقاق لنفس المُستفيد خلال الدفعات السابقة.

وأكد البرنامج، أن حالة الدفعة “لا يوجد” تعني أن مجموع دخل المُستفيد الرئيسي والتابعين في حال وجود تابعين تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم.

ولفت إلى أن الدعم يُصرف لرب الأسرة بحسب إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وأعمارهم إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.



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Source akhbaar24

