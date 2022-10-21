وكالة الأدوية الأوروبية توافق على إعطاء لقاحات كورونا للأطفال من عمر 6 أشهر

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وافقت وكالة الأدوية الأوروبية، على منح اللقاحات المُضادة لفيروس كورونا للأطفال ابتداءً من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات.

وأوصت الوكالة، بمنح لقاح “Comirnaty” الذي تنتجه شركتي فايزر وبيونتك للأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 4 سنوات، ومنح لقاح”Spikevax” الذي تنتجه شركة موديرنا للأطفال من عمر 6 أشهر إلى عمر 5 سنوات.

ولفتت إلى أنه يوصى بإعطاء لقاح “Comirnaty” لفئته العمرية بواقع 3 جرعات، جرعتين بفاصل 3 أسابيع ، متبوعتان بجرعة ثالثة بعد 8 أسابيع على الأقل، فيما يمكن التحصين بلقاح “Spikevax” بواقع جرعتين فقط تفصل بينهما 4 أسابيع.



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Source akhbaar24

