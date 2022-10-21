طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 8 مناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير، أنه لا تزال الفرصة مُهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، إلى جانب أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة الكرمة والمدينة المنورة.
وأشار إلى عدم استبعاد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية.
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Source akhbaar24
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