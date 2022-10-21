قادة الاتحاد الأوروبي يتفقون على تدابير “لاحتواء أسعار الطاقة”

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اتفق قادة الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل الخميس الجمعة على “العمل على إجراءات” تستهدف وقف ارتفاع أسعار الطاقة حسبما أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال. وكتب ميشال على تويتر “الوحدة والتضامن يسودان، اتفاق على العمل على تدابير لاحتواء أسعار الطاقة للمنازل والشركات”، دون أن يخوض في مزيد من التفاصيل”.

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