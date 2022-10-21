“مكافحة المخدرات” تُبرز أضرار وأشكال ومسميات مادة “الشبو” المُخدر (فيديو)

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أبرزت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، خطورة ومسميات وأشكال وصور تواجد مادة الميثافيتامين المُخدرة والتي تُعرف بـ”الشبو”.

وأوضحت المديرية، أن مادة الميثافيتامين هي إحدى المؤثرات العقلية المدرجة في الجدول الثاني من المواد المخدرة، حيث تعتبر مادة صناعية مشتقة من مادة الميتافيتامين المحظورة، وتقوم بالتأثير على الدماغ بشكل أسرع من المنشطات الأخرى.

وأضافت أن المادة تعرف بعدة مسميات منها الكريستال ميث والشبو والسابو والثلج والجلاس ميث وغيرها، وقد تأتي على شكل مسحوق أبيض أو حبوب وأقراص، كما تعد من المواد المُخدرة المسببة للإدمان من أول جرعة وتقود متعاطيها في بعض الأحيان إلى الموت.

ولفتت إلى أن مادة الميثافيتامين تؤدّي إلى فقدان الارتباط بالواقع والانفصال عنه، الأمر الذي يعرّض المتعاطي لإيذاء نفسه أو ارتكابه جرائم غريبة وبشعة دون دراية منه، كما يؤدي تعاطيها إلى الإصابة بأمراض الفصام وجنون العظمة، فضلاً عن فقدان الوزن وحدوث هلاوس سمعية وبصرية.

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Source akhbaar24

