مساعدة إدارية تنقذ حياة طالب بعد ابتلاعه عملة معدنية.. و”تعليم تبوك” يكرمها

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أنقذت مساعدة إدارية بإحدى المدارس الابتدائية في تبوك، حياة طالب أثناء اليوم الدراسي بعد ابتلاعه عملة معدنية، ما تسبب في إصابته باختناق شديد.
وسارعت المساعدة الإدارية إلى التحرك لمساعدة الطالب عندما انتبهت له خلال ابتلاعه عملة معدنية وهو يقف مع زملائه في مقصف المدرسة، حيث قامت بإجراء الإسعافات الأولية له عبر الضغط على قفصه الصدري حتى خرجت العملة المعدنية من فمه.
وكرمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، المساعدة الإدارية على موقفها السريع تجاه الطالب، مؤكدةً أنها تفخر وتعتز بمثل هذه النماذج المشرفة في المدارس.
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Source akhbaar24
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