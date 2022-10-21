︎ . المناطق_واس أعلن المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة خميس مشيط عن فتح باب القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية، للفصل التدريبي الثاني لعام 1444هـ، وذلك ابتداءً من الأحد المقبل عبر بوابة القبول والتسجيل الموحدة بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني https://adm.tvtc.gov.sa/registration.

وأوضح المعهد أن القبول سيكون متاحاً على مدى خمسة أيام، في تخصصات دبلوم الحاسب الآلي والكهرباء الإنشائية والطباعة والميكانيكا، داعياً المتقدمين للاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة وتعبئة نموذج طلب الالتحاق على الموقع الإلكتروني” بوابة قبولي “. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





كانت هذه تفاصيل خبر المعهد الصناعي الثانوي بخميس مشيط يعلن مواعيد التسجيل والقبول للفصل التدريبي الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.