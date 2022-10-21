نائبة وزير الخارجية الأميركي تزور اليابان في أعقاب اختبارات بيونغ يانغ

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تتوجه نائبة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان إلى اليابان الأسبوع المقبل لتأكيد دعم الولايات المتحدة لطوكيو بعد سلسلة تجارب صاروخية أجرتها كوريا الشمالية.

وتزور شيرمان طوكيو من الاثنين إلى الأربعاء حيث تجتمع مع كبار المسؤولين اليابانيين قبل إجراء محادثات ثلاثية مع نظيريها الياباني والكوري الجنوبي، حسبما قال مسؤولون أميركيون الخميس.

وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية سيسافر مع شيرمان “ندعو مع المجتمع الدولي كوريا الشمالية إلى الامتناع عن الاستفزازات والدخول في حوار دائم وجوهري”.

وعرض الرئيس الأميركي جو بايدن على كوريا الشمالية عقد اجتماعات عمل على مستوى المستشارين لكن بيونغ يانغ لم ترد.

والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب ثلاث مرات وهو ما قلل حدة التوتر لكنه لم يؤد إلى اتفاق دائم.

وأكد المسؤول الأميركي الكبير الذي طلب إغفال اسمه أن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للتحدث مع كوريا الشمالية “بلا أي شروط مسبقة”. وأضاف “هدفنا يظل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل. ونبقى مستعدين لحوار دبلوماسي جدي ومستدام لإحراز تقدم ملموس نحو هذه الغاية”.

وتابع “مؤسف أن كوريا الشمالية لم تستجب لعرضنا لكننا سنواصل”.



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Source akhbaar24

