“تقويم التعليم” توضح كيفية التصرف حال عدم تأكيد اختبارات قياس

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أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التصرف الصحيح حال عدم قيام المُتقدم على اختبارات المركز الوطني للقياس بتأكيد الحضور قبل انطلاقها.

وبيّنت الهيئة، أنه في حال عدم تأكيد الاختبار يجب التوجّه للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، حيث سيكون دخول الراغب في أداء الاختبار حسب الأماكن الشاغرة.

وأضافت أنه في حال عدم الدخول سيتم إعادة المقابل المالي إلى الملف بعد ظهور حالة الحضور، ويمكن استخدامه للاختبارات القادمة بشرط أن تكون الحالة على قائمة الانتظار.

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Source almnatiq

