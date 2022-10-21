︎
.
المناطق_متابعات
أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التصرف الصحيح حال عدم قيام المُتقدم على اختبارات المركز الوطني للقياس بتأكيد الحضور قبل انطلاقها.
وبيّنت الهيئة، أنه في حال عدم تأكيد الاختبار يجب التوجّه للمقر قبل عقد الاختبار بنصف ساعة، حيث سيكون دخول الراغب في أداء الاختبار حسب الأماكن الشاغرة.
وأضافت أنه في حال عدم الدخول سيتم إعادة المقابل المالي إلى الملف بعد ظهور حالة الحضور، ويمكن استخدامه للاختبارات القادمة بشرط أن تكون الحالة على قائمة الانتظار.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر “تقويم التعليم” توضح كيفية التصرف حال عدم تأكيد اختبارات قياس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.