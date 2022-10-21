مستجدات الغـزو الروسي.. الظلام يخيم على أوكرانيا وموسكو تدخل في أزمة مع بريطانيا

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واصلت القوات الروسية هجمـاتها الجوية على بعض المناطق الحيوية في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث تزامن ذلك مع بدء انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء من أوكرانيا بعد الهجمات الروسية على عدد من محطات الوقود.

قطع الكهرباء عن مناطق أوكرانيا

شددت وزارة الطاقة الأوكرانية، على أن عدد الهجمـات التي شنتها روسيا على مواقع البنية التحتية للطاقة وصل إلى 300 هجـوم منذ 10 أكتوبر.

ونوهت إلى أن كييف ومدناً أخرى شهدت انقطاعات للكهرباء بشكل قسري بسبب خروج محطات من الخدمة، موضحاً أن هدف الحكومة الأوكرانية حالياً هو خفض استهلاك الطاقة بنسبة 20% على الأقل.

اتهامات لموسكو بتلغيم سد أوكراني

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الروس بتلغيم سد محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرمائية في منطقة خيرسون جنوبي البلاد، مشيراً إلى أنه في حال تدمير السد ستختفي قناة شمال القرم وتقع كارثة.

كما اتهمت بريطانيا القوات الجوية الروسية، بإطلاق صـاروخ بالقرب من طائرة مدنية بريطانية كانت تقوم بدورية فوق البحر الأسود.

عقوبات بريطانية على طهران

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إنه سيتم فرض عقوبات على 3 من كبار قادة الجيش الإيراني وشركة لتصنيع الأسلـحة والتي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، وذلك لدورهم في إمداد روسيا بطائرات مسيرة استخدمتها في الهجوم على أوكرانيا.

ولفتت واشنطن إلى أن المساعدات العسكرية المفترضة التي تقدمها طهران إلى موسكو تشمل وجود عسكـريين إيرانيين في القرم.

قلق بايدن من مستقبل المساعدات الأوكرانية

عبر الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن قلقه بخصوص مستقبل المساعدات الأمريكية لأوكرانيا في حالة سيطرة الجمهوريين على أحد مجلسي الكونجرس أو كليهما في انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثامن من نوفمبر المقبل.

وأعلنت موسكو، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حصلت على الإذن بزيارة سجن أولينيفكا لكن الوضع الأمني منع مثل هذه الزيارات.



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Source akhbaar24

