الإمارات تتضامن مع الأردن وتستدعى السفير الهولندي

︎

.

المناطق_متابعات

أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أنها استدعت سفير هولندا لديها، لإبلاغه رسميا، احتجاجاها على تدخل سفير بلاده لدى الأردن في شؤونه الخاصة

بيان وزارة الخارجية الإماراتية

وقال بيان الخارجية الإماراتية، استدعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي سفير مملكة هولندا لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها الشديدين لتدخل سفير بلاده لدى الأردن الشقيق في شؤونه الداخلية.

وعبرت عن تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة واحتجاجها الشديد على التصريحات غير المسؤولة والخارجة عن الأعراف الدبلوماسية للسفير الهولندي، الأربعاء.

ووصفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي لدولة الإمارات، تصريحات السفير الهولندي بأنه “تدخل سافر” في الشؤون الداخلية للمملكة الأردنية. الهاشمية.

تغريدة سفير هولندا في الأردن

وكان السفير الهولندي في عمان، هاري فيرفاي غرّد، حسابه على “تويتر”، ناشرا مزاعم حول تراجع حرية التعبير في الأردن، فيما يتعلق بوسائل الإعلام.

وكتب السفير الهولندي في الأردن تغريدته عقب لقائه بوزير الإعلام الأردني فيصل الشبول، حيث طلب تمرير الموافقة على ترخيص لإحدى الإذاعات

من جانبها، عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن رفضها تصريح السفير، مؤكدة استغرابها من تدخله في معاملة طلب ترخيص إذاعة لشخص غير أردني وغير هولندي، ويتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة وبشفافية مطلقة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

