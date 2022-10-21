150قتـيلا في يومين من الاشتباكات القبلية بولاية النيل الأزرق السودانية

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أكد مصدر طبي في السودان الخميس مقـتل 150 شخصا وجرح 86 آخرين نتيجة اشتباكات بين قبيلة الهوسا ومجموعة قبائل الفونج في منطقة ود الماحي بولاية النيل الازرق جنوب البلاد.

وقال عباس موسى مدير مستشفى ود الماحي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “أمس (الاربعاء) واليوم (الخميس) قـتل 150 شخصا بين أطفال ونساء وشيوخ وشباب وأغلبهم مات نتيجة الحرق، كما جرح 86” آخرون.

وأدت اشتباكات الأسبوع الماضي بين أفراد من قبيلة الهوسا وقبائل أخرى في قرية ود الماحي شرق مدينة الروصيرص إلى مقـتل 13 شخصا وفق الأمم المتحدة.

وقال مصدر طبي الأربعاء “تلقينا 10 جثث في مستشفى ود الماحي”.

وأفاد مصدر آخر في مستشفى الروصيرص بوصول “خمس جثـث و10 جرحى” إلى المؤسسة.

وقال أحد زعماء قبيلة الهوسا إن أعمال العنف تجددت رغم نشر تعزيزات أمنية كبيرة في المنطقة، مضيفا “استخدمت أسـلحة وأحرقت منازل”.

وأكد شاهد عيان وقوع اشتباكات عنيفة، ما دعا السلطات السودانية الاثنين إلى فرض حظر للتجوال ليلا بمنطقة ود الماحي.

كما أكد آخرون خروج مئات المتظاهرين في مدينة الدمازين عاصمة النيل الازرق احتجاجا على العنف القبلي.

وقال أحد الأهالي لفرانس برس عبر الهاتف “يتظاهر محتجون أمام المستشفى الذي نقل إليه جرحى الاشتباكات القبلية”.

وأضاف “أغلقوا الطريق المؤدي إلى منزل والي النيل الأزرق أحمد العمدة وكان يهتفون لا للعنف”، مطالبين بإقالته.

وقال مسؤول مساعدات الأمم المتحدة للسودان إيدي رو إنه يشعر “بقلق عميق” إزاء القـتال المستمر، وذكر أن “170 شخصا قتـلوا وأصيب 327 آخرون” منذ بدء الاضطرابات الأخيرة في 13 تشرين الأول/أكتوبر.



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Source akhbaar24

