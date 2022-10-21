“الزكاة والجمارك”: الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية تختلف حسب الأصناف

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن قيمة الرسوم الجمركية التي يتم تطبيقها على الشحنات الشخصية تختلف حسب الأصناف المستوردة.

وأوضحت الهيئة، أنه يتم تطبيق الرسوم الجمركية على الشحنات الشخصية التي تتجاوز ألف ريال شاملة رسوم الشحن بحسب نوع الشحنة، لكن تختلف الرسوم الجمركية باختلاف الأصناف المستوردة.

ولفتت إلى أنه يمكن معرفة فئة الرسم الجمركي من خلال تصفح التعريفة الجمركية المتكاملة عبر موقعها الرسمي، مشددةً على أنه يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع الواردات.

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Source almnatiq

