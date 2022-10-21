الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يدشن موسم الدرعية 2022

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية، فعاليات موسم الدرعية 2022 في نسخته الثانية، والذي يستمر حتى 22 فبراير 2023م، وذلك في حفل أقيم – اليوم – بحي طريف، بحضور صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب.

وتضمن حفل الافتتاح إقامة العديد من العروض الحيّة إلى جانب الإعلان عن حزمة من المنافسات الرياضية العالمية والفعاليات الترفيهية والثقافية المتنوعة، والتي ستشهدها الدرعية التاريخية على مدار 4 أشهر.

ونوه سمو وزير الرياضة رئيس موسم الدرعية في كلمة له خلال الحفل بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله -، بالفعاليات العالمية التي تشهدها المملكة، مؤكداً أن هذا الدعم والاهتمام منحهم كل مقومات النجاح وممكنات التفوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الدرعية التاريخية ستشهد العديد من الفعاليات النوعية، الممتدة من جذور الأصالة، كوجهة عالمية دائمة للتميز والإبهار، وفي مكان يحمل موروثًا عريقًا في تاريخ المملكة العربية السعودية.

من جهتها، استعرضت قائدة الموسم مي الهلابي، في كلمتها خلال حفل الافتتاح، أبرز البطولات الرياضية التي سيشهدها موسم الدرعية 2022، ومنها جولات لونجين العالمية لقفز الحواجز التي انطلقت اليوم، بمشاركة أشهر فرسان العالم، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب جولة العالم لكرة السلة فيبا 3 باي 3، وكأس الدرعية للتنس، وفورمولا إي درعية إي بري.

وكشفت الهلابي عن إقامة عدد من المباريات العالمية، يأتي في مقدمتها لقاء خاص يجمع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي فريق الهلال، وفريق نادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي، والذي سيجمع حامل لقب الدوري الموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان.

وأوضحت، أن جميع تلك الفعاليات الرياضية ستصاحبها فعاليات ترفيهية في قرية الدرعية الرياضية، وفعاليات ثقافية مثل فعالية حول الحطب، بالتعاون مع وزارة الثقافة وهيئة فنون الطهي لمدة 10 أيام، كما ستطلق هيئة تطوير بوابة الدرعية، منطقة مطل البجيري قريباً، بما يعكس ثراء الموسم الثقافي والترفيهي، وتنوع الخيارات أمام الجمهور، إلى جانب منطقة ليالي الدرعية، والتي تضم فعاليات ثقافية ترفيهية يومية، ستقام خلال شهري يناير وفبراير، كما سيحتفل الموسم أيضاً في 22 فبراير بيوم التأسيس .

من جانبه، نوَه الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيرارد انزيريلّو بأهمية الدرعية ومكانتها، كأحد أبرز مواقع التراث العالمي، والمسجلة في منظمة اليونسكو، مشيراً إلى أنها أصبحت اليوم وجهة عالمية، ومركزاً للتراث الثقافي والترفيهي والسياحي بما تحتويه من إرث تاريخي.

وأشار جيرارد إلى أن تعدد البطولات الرياضية العالمية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي ستقام خلال موسم الدرعية 2022، سيسهم في توافد أعداد كبيرة من الزوار الذين سيقودهم شغفهم إلى التواجد أثناء الفعاليات المقامة، والاستمتاع بأجوائها المفعمة بالتنافس الشريف والحماس، بوجود نجوم عالميين في مختلف الألعاب.

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Source almnatiq

