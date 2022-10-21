محمد آل سالم: الخليج كان ندًا قويًا لبطل أوروبا.. ولعبنا من أجل رفع رؤوس جماهيرنا

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أعرب حارس مرمى نادي الخليج لكرة اليد، محمد آل سالم عن رضاه عن مستوى فريقه رغم الهزيمة على يد ماغديبورغ.

وقال آل سالم في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″: “حاولنا نفرح جمهورنا وساندنا بقوة ولم نشعر أننا نواجه واحد من أبطال العالم أوروبا”.

وشدد: “أتمنى أن نكون قدمنا مستوى يليق بهم وبكيان نادي الخليج العريق، نطلب من إلتماس العذر أننا لم نحقق الفوز لكننا حاولنا نرفع رؤوسهم ونلعب الند بالند”.

واختتم: “التشجيع والمؤازرة كانت كبيرة وسواء كان محمد سالم أو كريم هنداوي في الشبكة كلنا نمثل نادي الخليج”.

وأختتمت منافسات الدور التمهيدي باللقاء الجماهيري، الذي شهد خسارة فريق الخليج من ماغديبورغ بنتيجة (29-35)، ليتأهل ماغديبورغ متصدراً للمجموعة الأولى، فيما بقي الخليج في المركز الثاني، وحقق فريق سيدني المركز الثالث.

وتأهلت أندية الأهلي المصري وبرشلونة الإسباني وماغديبورغ الألماني وكيلسي البولندي، إلى الدور نصف النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022″، التي تقام على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.



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Source akhbaar24

