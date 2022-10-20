إنقاذ حياة طفلة تعرض عنقها لقطع بتبوك 

تمكن فريق طبي في جراحة عاجلة لإنقاذ حياة طفلة تعرضت لقطع في الوريد الودجي أثناء لعبها في المنزل وسقوطها على طاولة زجاجية.

وقالت صحة تبوك أن الفريق الطبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك تمكن ولله الحمد من إنقاذ حياة الطفلة التي وصلت لطوارئ المستشفى وهي تعاني من إعياء وهبوط حاد بالضغط نتيجة تعرضها لنزيف من جرح نافذ وعميق بالجهة اليسرى من العنق (الفك السفلي) وتم عمل الإسعافات الأولية وتوفير الدم الازم لها وإدخالها فوراً لغرفة العمليات.

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه تم اكتشاف جرح تبين أنه مصدر النزيف وهو قطع بالمنطقة العليا بالوريد الودجي الأيسر حيث أُوقف النزيف نهائيًا بعملية جراحية استغرقت أكثر من ساعتين تكللت بالنجاح.

يُذكر أنه أجرت الفرق الطبية بمستشفى الملك خالد خلال الستة أشهر الماضية أكثر من 1946 عملية نوعية، اشتملت على 386 عملية جراحية روتينية، فيما بلغ عدد عمليات اليوم الواحد 656 عملية، بالإضافة إلى أكثر من 904 عملية للحالات الطارئة.