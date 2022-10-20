شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يرد على الاتحاد السعودي بشأن قضية حمدالله ويفاجئ الجميع والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نظيره السعودي، في قضية المغربي عبدالرازق حمدالله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مع نادي النصر فريقه السابق.



الاتحاد السعودي يطلب استفسار من فيفا حول قضية حمدالله

وكان الاتحاد السعودي قدم استفسار إلى فيفا، بشأن القرار المناسب في قضية المغربي عبد الرازق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، بخصوص القضية القائمة بينه وبين ناديه السابق النصر، والتي تم إيقافه فيها قبل أن يتم رفع العقوبة.

وكتب الشيخي عبر حسابه الشخصي على "تويتر" اليوم الخميس "في بداية قضية حمد الله، أرسل المحامي الأوروبي نيابة عن اتحاد الكرة خطاب استفسار للفيفا".

وتابع "وختم الخطاب بالتالي: "نظرا للاهتمام الإعلامي الهائل الذي يركز على هذه القضية الكبيرة، سنكون ممتنين جدا إذا كان بمقدوركم توجيه النصح لنا، ليتسنى لنا العمل بما ترون حيال هذه القضية".

فيفا يؤكد أن القضية شأن داخلي لا علاقة له

وأضاف الشيخي "رد الفيفا على الاتحاد السعودي: هذا شأنكم الخاص، احكموا بعدم الاختصاص أو أوقفوا القضية مؤقتا أو عاقبوا من ترون".

وتابع "نحن كفيفا لسنا في موضع من يقرر اختصاصكم، وهذا شأن اللجان والمراكز القضائية الرياضية بالسعودية، ولو أخطأتم في قراركم فلديكم جهات استئناف بإمكانها تصحيح ذلك الخطأ".