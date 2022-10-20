شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يصنع الحدث بالصعود إلى قبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النادي الأهلي المصري من تحقيق فوز هام وقاتل، أمام فريق بنفيكا البرتغالي فى ختام دور المجموعات، ليتصدر الفريق الفريق القاهري مجموعته ويصعد لمباراة الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، فى البطولة المقامة فى الإمارات من الفترة 17- 23 أكتوبر الجاري.

وكان النادي الأهلي قد تفوق على فريق مضر السعودي فى إفتتاحية مشوار الفريق أمس بنتيجة 37-30، قبل أن يعود الفريق السعودي للخسارة مجددًا أمام بطل الدوري الأوروبي بنفيكا، لينحصر صراع الصدارة بين الناديين المصري والبرتغالي، والذي نجح فى الأخير الفريق القاهري فى حسم التأهل لصالحه، وضمان فرصة المنافسة على ميدلية جديدة، حتى فى حالة الخسارة فى نصف النهائي.



هل ينجح الأهلى فى تحقيق إنجاز 2007!

وأرتفعت آمال الجماهير الحمراء بصورة كببرة بعد الفوز على بنفيكا، حيث يري عدد كبير من مشجعي الفريق بأن الفريق بإمكانه تكرار إنجازه التاريخي، فى حالة إذا ما تمكن من عبور الدور قبل النهائي، لا سيما أن الفريق سبق له الحصول على الميدالية الفضية فى بطولة كأس العالم موسم 2007.





موعد مباراة الخليج السعودي وماجديبرج الألماني!

ومن المقرر أن يواجه نادي الخليج السعودي فريق مجدبورج الألماني اليوم فى تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، من أجل حسم صدارة المجموعة الأولي ومعرفة الفريق المتأهل للدور نصف نهائي، والخصم القادم للأهلي المصري ممثل قارة إفريقيا بالبطولة.