ريال مدريد أم ليفربول.. عم مبابي يُحدد وجهة نجم باريس سان جيرمان المقبلة

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كشفت تقارير صحفية في فرنسا، أن عم كيليان مبابي نصحه بالتوقيع مع نادي ليفربول، خاصة وأن النادي كان على اتصال بالنجم منذ سنوات.

ووقع المهاجم الفرنسي، الذي تلقى صيحات الاستهجان في حفل الكرة الذهبية في باريس، على تمديد عقد جديد ضخم مع باريس سان جيرمان في الصيف بعد ازدراء ريال مدريد.

وانتشرت شائعات مرة أخرى بأنه يريد المغادرة قائلة إن الفرنسي شعر “بالخيانة” من قبل النادي وبعض إجراءات الانتقال، ودفعت القصة طاحونة الشائعات إلى الحد الأقصى وأصبح الآن مرتبطًا بعملاقى الدوري الإنجليزي الممتاز مانشستر سيتي وليفربول.

وصرح الباييس أن “مستشار كرة القدم الأكثر احترامًا” لـ مبابي، عمه بيير مبابي، رأى فريـق يورجن كلوب على أنه “الوجهة الأنسب” بالنسبة له، وتزعم أيضًا أن عائلة ليفربول ومبابي على اتصال منذ سنوات.

على الرغم من التكهنات المتزايدة، انتقد مبابي القصص التي أشارت إلى رغبته في ترك باريس سان جيرمان، وبعد أن صنع هدف نيمار لتحقيق فوز كبير على مرسيليا، واجه الآس الكاميرات لأول مرة منذ ظهور الشائعات.

وقال: “لم أطلب مغادرة باريس سان جيرمان في يناير، أنا لست غاضبًا من النادي، هذا ليس صحيحًا، ولم أفهم لماذا ظهرت القصة في يوم المباراة، لقد صدمت مثل الجميع، يمكن للناس أن يظنوا أنني كنت متورط لكنني لم أكن على الإطلاق”.

وكان مبابي في حالة تألق مع باريس سان جيرمان حتى الآن هذا الموسم برصيد 12 هدفًا في 14 مباراة.

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Source almnatiq

