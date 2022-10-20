︎
.
تحدث المستشار الاجتماعي أنس عاشور، عن حقيقة عدم نجاح الزواج بالحب فقط، مؤكدًا أن الاحتواء والاهتمام لهما أدوار جوهرية.
وقال أنس عاشور المستشار الاجتماعي في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية: “كلمة زوجي لا يحبني يجب أن تتخذ من منظورين، منظور اجتماعي، ومرضي، والمنظور الاجتماعي المرأة إذا قالت يجب أن أدرس حالة الزوج لأنه غير مهتم”.
وأضاف: “لأن الاهتمام والأحتواء عنده صفر، وهنا هي تحاول أن تعمل له تعديل سلوك كيف يهتم بزوجته، ولربما هي عملية شك من المرأة أن هي تجد أن هذا الرجل كيف ما أهتم هو لم يفعل أي شيء”.
وأكمل: “الحالة المرضية، يبغى لها أشياء معينة الزوج كل يوم يقول لها أنا أحبك وهي لا ترى أنها لها، ولكن إذا لم يقل لها أحبك هنا مشكلة اجتماعية، ومع انشغالها تهمل نفسها فالزوج هنا لا يتحدث معها ويقلل كلامه الإيجابي لها”.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر الزواج لا ينجح بالحب.. مستشار إجتماعي يُوضح السبب (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.