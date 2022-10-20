الزواج لا ينجح بالحب.. مستشار إجتماعي يُوضح السبب (فيديو)

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تحدث المستشار الاجتماعي أنس عاشور، عن حقيقة عدم نجاح الزواج بالحب فقط، مؤكدًا أن الاحتواء والاهتمام لهما أدوار جوهرية.

وقال أنس عاشور المستشار الاجتماعي في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية: “كلمة زوجي لا يحبني يجب أن تتخذ من منظورين، منظور اجتماعي، ومرضي، والمنظور الاجتماعي المرأة إذا قالت يجب أن أدرس حالة الزوج لأنه غير مهتم”.

وأضاف: “لأن الاهتمام والأحتواء عنده صفر، وهنا هي تحاول أن تعمل له تعديل سلوك كيف يهتم بزوجته، ولربما هي عملية شك من المرأة أن هي تجد أن هذا الرجل كيف ما أهتم هو لم يفعل أي شيء”.

وأكمل: “الحالة المرضية، يبغى لها أشياء معينة الزوج كل يوم يقول لها أنا أحبك وهي لا ترى أنها لها، ولكن إذا لم يقل لها أحبك هنا مشكلة اجتماعية، ومع انشغالها تهمل نفسها فالزوج هنا لا يتحدث معها ويقلل كلامه الإيجابي لها”.

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Source almnatiq

