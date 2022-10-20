“الجبير” :المملكة منذ عقود تعمل على تلبية احتياجات الطاقة للأسواق العالمية وتحقيق الاستقرار

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أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم (الخميس)، أن المملكة تسعى منذ عقود إلى تلبية احتياجات الطاقة للأسواق العالمية وتحقيق الاستقرار الذي يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.

وأوضح الجبير خلال لقائه بـ”اقتصاد الشرق”، أن المملكة تسعى دائماً إلى تفادي تذبذبات الأسواق التي تعرقل قدرة المستثمرين بالاستثمار وقدرة المؤسسات المالية على تقديم القروض، مبيناً أن سياسة المملكة ثابتة والتاريخ يشهد على ذلك.

وأضاف أن الوقود الأحفوري يعد وقوداً أساسياً بالنسبة للعالم على مدى عقود قادمة، والاعتقاد بغير ذلك ليس منطقياً، مبيناً أن الطاقة المتجددة يمكن أن تغطي احتياجات العالم من الطاقة في الوقت الذي لا يستطيع البترول أن يلبيها.

ونوه إلى أن المملكة لها حد معين لا تستطيع أن تتجاوزه في إنتاج البترول، وهذا تم الإعلان عنه من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما ذكر أنه سيتم زيادة الإنتاجية إلى 13 مليون برميل في عام 2027، ولكن لا تستطيع المملكة أن تزيد الإنتاج أكثر من ذلك.

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Source akhbaar24

