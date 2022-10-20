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عاد مهاجم إنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو للتدريبات الجماعية، الخميس، وذلك قبيل حوالي شهر من انطلاق مونديال قطر.
ويأتي هذا، ليمنح المنتخب البلجيكي دفعة قوية ، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم في قطر، حيث أوقعت القرعة بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.
ويستعد انتر لمواجهة أمام فيورنتينا ضمن إطار منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري، المقرر لها السبت المقبل، قبل أن يواجه فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وخاض للبلجيكي لوكاكو آخر مباراة له قبل تعرضه للإصابة، خلال الخسارة على أرض لاتسيو 1-3 في 26 أغسطس.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر دفعة قوية لمنتخب بلجيكا قبل المونديال..عودة “لوكاكو” لتدريبات إنتر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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