دفعة قوية لمنتخب بلجيكا قبل المونديال..عودة “لوكاكو” لتدريبات إنتر

︎

.



عاد مهاجم إنتر، البلجيكي روميلو لوكاكو للتدريبات الجماعية، الخميس، وذلك قبيل حوالي شهر من انطلاق مونديال قطر.

ويأتي هذا، ليمنح المنتخب البلجيكي دفعة قوية ، الذي يستعد لخوض منافسات كأس العالم في قطر، حيث أوقعت القرعة بلجيكا في المجموعة السادسة إلى جانب كل من كندا والمغرب وكرواتيا.

ويستعد انتر لمواجهة أمام فيورنتينا ضمن إطار منافسات المرحلة الـ 11 من الدوري، المقرر لها السبت المقبل، قبل أن يواجه فيكتوريا بلزن التشيكي، الأربعاء، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخاض للبلجيكي لوكاكو آخر مباراة له قبل تعرضه للإصابة، خلال الخسارة على أرض لاتسيو 1-3 في 26 أغسطس.



● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

