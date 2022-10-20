البرازيلي كاكا يقود الاستديو التحليلي لكأس العالم 2022

︎

.



كشفت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، عن الأطقم التي ستتواجد بالاستديوهات التحليلية لمباريات بطولة كأس العالم قطر 2022.

وسيتواجد بالاستديوهات التحليلية كل من: البرازيلي كاكا، الإسباني ديفيد فيا، الأرجنتيني جابرييل باتيسوتا، الإيطالي أليساندرو ديل بيرو، الإنجليزي جاري نيفيل، الإنجليزي جون تيري، الدنماركي بيتر شمايكل، الفرنسي أرسين فينجر، الفرنسي مارسيل دياسييه، الألماني لوثار ماتيوس، الهولندي رود خوليت، الإيرلندي جيسون مكاتير، الأمريكي جيرمين جونز، الأمريكي كريستوفر سوليفان، الكندي كايلين كايل والغاني جورج بواتينج.

وتنطلق منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، في 20 نوفمبر المقبل، وتشهد مشاركة 4 منتخبات عربية هي السعودية وتونس وقطر البلد المستضيف والمغرب.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

