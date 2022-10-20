ما حكم تقديم الهدايا لرئيس العمل؟.. الشيخ عبد الله المطلق يُجيب (فيديو)

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رد الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة العلماء، على سؤال سيدة تقول ما حكم إهداء مديرتي في العلم هدية في يوم المدير العالمي.

وقال الشيخ في تصريحات متلفزة، عبر قناة السعودية اليوم: “قضية الإهداء، لإهداء المديرة، في يوم المدير العالمي، هذه فيها نهي من الشرع، ولكن الناس يرون ان هذه من وسائل زيادة المحبة بينهم وبين الرؤوساء”.

وأكمل: “لكن إذا كان سيؤثر على القرار إذا كان من يهديهم يعدون لهم تقرير ممتاز، دون مراعاة العدل، فهذا لا يجوز أما إذا كان هناك عدل في اتخاذ القرارات شيء عادي ولكن الأمر من وجهة نظري يخوف”.

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Source almnatiq

