تقارير: استدعاء “حمدالله” لقائمة المغرب المشاركة في مونديال قطر 2022

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كشفت تقارير صحفية مغربية، أن المدير الفني للمنتخب المغربي، وليد الركراكي، قرر إرسال اللائحة الموسعة لـ “الأسود” المشاركة في كأس العالم بقطر غدا الجمعة.
وأوضح التقارير وفقًا لموقع “Le360sport” المغربي، أن الركراكي فضل الانتظار حتى اليوم الأخير من مهلة الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، من أجل إرسال اللائحة الموسعة، وذلك لمتابعة وإعطاء الفرصة لجميع اللاعبين قبل الحسم في القائمة.
وأشارت إلى أن القائمة ستشهد تواجد 55 لاعبا من بينهم لاعب الاتحاد عبد الرزاق حمد الله، والقائمة التي شاركت في المباراتين الأخيرتين أمام الشيلي والباراغواي، بالإضافة إلى نايف أكرد، بنيامين بوشواري وبلال الخنوس، وبعض الأسماء المميزة في الدوري الإحترافي.
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Source akhbaar24
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