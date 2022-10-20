الصومال تُعرب عن تضامنها مع المملكة بشأن قرار “أوبك +”

︎ . المناطق_واس أعربت الصومال عن تضامنها مع المملكة في أعقاب التصريحات التي صدرت بشأن قرار منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك+”. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم: تعرب جمهورية الصومال الفيدرالية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية على خلفية توضيحاتها بشأن قرار منظمة أوبك + بخفض الإنتاج لتجنب تقلبات سوق النفط. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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