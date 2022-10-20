إبراهيم القاسم يتحدث عن: تقديم موعد انتخابات اتحاد الكرة.. وبطولة كأس آسيا

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قال أمين عام اتحاد الكرة، إبراهيم القاسم، إنهم قدموا موعد انتخابات اتحاد الكرة لتكون هناك فترة انتقالية بين المجلسين؛ إذ أن الإدارة الحالية استلمت المهمة في نفس توقيت انتهاء المجلس السابق.

وأضاف القاسم، في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”:”نبارك للإخوة في الاتحاد القطري لكرة القدم وللأشقاء بدولة قطر على فوزهم بتنظيم كأس آسيا 2023، هناك مشاورات بين الاتحادين القطري والآسيوي لإقامة كأس آسيا في يناير 2024″.

وأتم أمين عام اتحاد الكرة تصريحاته بقوله:”بطولة خليجي 25 ستُقام في يناير 2023 في العراق، والقرعة في أكتوبر الجاري إن شاء الله”.

يُذكر أنه من المقرر أن تُقام البطولة القارية خلال الفترة من 16 يونيو حتى 16 يوليو 2023 بمشاركة 24 منتخبًا.



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Source akhbaar24

