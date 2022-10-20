مجلس الصحة الخليجي ينشر دليلاً عن أوقاتنا مع كبار السن

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المناطق_واس

نشر مجلس الصحة الخليجي لدول مجلس التعاون ضمن حملة ( #زمانهم_حاضر ) والتي تستمر لمدة شهر دليلاً حول أوقاتنا مع كبار السن، وذلك عبر جميع منصاته الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لتعزيز الجانب الاجتماعي لكبار السن.

وأشار الدليل في صفحاته الأربعين لمجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يمكن الاستفادة منها وقضاء وقت مع كبار السن في أجواء عائلية مرحة وممتعة.

كما احتوى الدليل على قصص منها: صداقات من الزمن الجميل، واختبار ثقافة زمان، وحكايات لا يُمل منها، وأنت الحفيد المثالي، وصورة وذكرى، إضافة إلى أنشطة وفعاليات منها: شجرة العائلة، وألعاب زمان تحلى المكان، وهواياتهم حاضرة، وهذي الحفيدة من هذيك الجدة، طلعة تسوى الدنيا.

واختتم المجلس بأن ما يقدم لكبار السن من جهد ووقت يعني لهم الكثير، داعيا المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تساعد في تحسين صحتهم النفسية وحياتهم الاجتماعية، ويبعد عنهم خطر الوحدة أو العزلة الاجتماعية.

وللاطلاع أكثر مرفق الدليل على هذا الرابط: https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/10/GatheringActivities.pdf .

يذكر أن مجلس الصحة الخليجي منظمة خليجية فاعلة في المجال الصحي، تعمل على توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء وتوثيق التكامل والعمل على تحقيق الرفاهية الصحية لجميع مواطني الدول الأعضاء.

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Source almnatiq

