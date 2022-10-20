شكرا لقرائتكم خبر عن تطورات إصابة الونش وموقف اللاعب من اللحاق بمباراة السوبر المصري! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية أن المدافع الدولي محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك، سيكون خارج مباراة السوبر المصري بصورة كبيرة، خاصة بعد الإصابة القوية التى تعرض لها اللاعب فى مباراة سموحة الأخيرة، فى إفتتاحية مسابقة الدوري المصري ورحلة الحفاظ على اللقب.

وأعلن التشخيص الطبي الصادر من نادي الزمالك أن إصابة اللاعب عبارة عن تمزق فى أوتار العضلية الخلفية، مما قد يعني غياب اللاعب عن الفريق لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، مما يجعل فرص لحاق اللاعب بمباراة السوبر أمام الأهلى المصري أمر شبه مستحيل، خاصة أنه لم يتبقي سوي 8 أيام على القمة العربية المنتظرة.



موقف فيريرا من إصابة الونش الأخيرة!

وأصيب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب نادي الزمالك، بحالة إحباط شديدة، بعد التشخيص النهائي الناتج عن إصابة اللاعب، حيث يعد الونش أحد الركائز الأساسية للفارس الأبيض فى الآونة الأخيرة، كما يعد أحد الأسباب الرئيسية فى فوز الفريق بالدوري الموسم الماضي.



موعد مباراة الزمالك والأهلي فى السوبر

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك غريمه النادي الأهلي فى مباراة السوبر المصري يوم الجمعة الموافق 28 من الشهر الجاري، على أن تقام المباراة على ملعب ستاد هزاع بن زايد بالإمارات، على أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.