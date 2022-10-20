شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب السعودية في معسكر أبو ظبي قبل مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت تدريبات المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، غيابات متعددة خلال معسكره الحالي في العاصمة الإماراتية أبوظبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

منتخب السعودية يواصل تدريباته في أبو ظبي

وكان المنتخب السعودي واصل مساء أمس الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وغاب عن التدريبات سلمان الفرج قائد الأخضر السعودي، في التدريبات الجماعية، بعد أن سمح له المدير الفني مغادرة المعسكر بسبب وفاة خالته.

من ناحية أخرى واصل سالم الدوسري برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي، فيما سمح المدير الفني للاعب ياسر الشهراني باستكمال برنامجه العلاجي المعد له مسبقًا في الرياض.

غيابات متعددة في تدريبات المنتخب السعودي بأبو ظبي

كما فضل الجهاز الطبي إراحة اللاعب عبدالله مادو لتعرضه لعارض صحي، فيما غادر الثنائي سلطان الغنام، وناصر الدوسري إلى قطر للبدء في برنامجهما العلاجي المعد لهما.

ويواصل الأخضر اليوم الخميس استعداداته بمران عند الساعة الرابعة مساء بتوقيت السعودية على ملعب قصر الامارات.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه.

وأوقعت قرعة بطولة مونديال قطر، الأخضر السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.