شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يتعرض لضربة موجعة قبل كأس العالم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، تعرض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لضربة قوية قبل انطلاق بطولة كأس العالم المقبلة.

ومن المنتظر أن تنطلق بطولة كأس العالم بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه.

مجموعة السعودية في كأس العالم

وأوقعت قرعة بطولة مونديال قطر، الأخضر السعودي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

وتعرض سامي النجعي لاعب النصر، إلى إصابة خلال التدريبات التي يجريها الأخضر في معسكره بالإمارات استعدادًا للمشاركة في كأس العالم.

سامي النجعي يتعرض للإصابة قبل المونديال

وكشفت الفحوصات التي خضع لها لاعب النصر، عن تعرضه لإصابة عضلية، وحاجته لبرنامج علاجي مكثف خلال الفترة المقبلة.

وكان المنتخب السعودي واصل مساء أمس الأربعاء، تدريباته في معسكره المقام حاليًا في أبوظبي، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبوا الأخضر مرانهم على ملعب قصر الإمارات تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، الذي بدأ بالإحماء قبل أن يجري اختبار لياقة للاعبين، قسم فيه لاعبي الأخضر إلى 3 مجموعات بعدها تمرين التحكم بالكرة، لتختتم التدريبات بتمارين الإطالة.