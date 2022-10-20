شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة يعلن موعد عودته للملاعب وموقفه من المنتخب السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، موعد عودته إلى الملاعب مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن المباريات.

البيشي يقترب من العودة للمشاركة مع اتحاد جدة

ويفقد العميد بقيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، خدمات عبدالعزيز البيشي لاعب الفريق، بسبب تعرضه لإصابة خلال الفترة الماضية.

وتحدث عبد العزيز البيشي نجم فريق اتحاد جدة، عن الفترة المقبلة، حيث أكد على تعافيه من الإصابة، وعودته للمشاركة مع العميد في المرحلة المقبلة، واعدًا جماهيره بالعودة بشكل أقوي.

وقال عبدالعزيز البيشي في تصريحات إعلامية أمس الأربعاء: "الحمد لله تعافيت من الإصابة وبدأت في فترة الإعداد وبإذن الله سأعود للمشاركة مع الفريق بداية من المرحلة المقبلة".

وأضاف البيشي: "الحمد لله الأمور طيبة معي حاليا وليس هناك آلام أو أي شيء، وإن شاء الله أعود أقوى مع الفريق الاتحادي".

البيشي يكشف موقفه من العودة للمنتخب السعودي

وعن إمكانية عودته للمنتخب السعودي الأول تحت قيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، رد البيشي: "سوف أعمل كل ما أستطيع، وربنا كريم بإذن الله".

ويستعد المنتخب السعودي في الوقت الحالي لخوض نهائيات كأس العالم المقبلة في قطر، حيث يخوض معسكر أخير في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

ومن المقرر أن يشارك الأخضر السعودي في مونديال قطر للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.