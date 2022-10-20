اعتماد وحدة التطوع الصحي في المستشفى الجامعي بجامعة جازان

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المناطق_جازان
حصل المستشفى الجامعي بجامعة جازان على اعتماد وتأسيس وحدة التطوع الصحي كمنصة معتمدة تابعة لمركز التطوع الصحي بوزارة الصحة.
وأوضح المدير العام التنفيذي للمستشفى الجامعي بجامعة جازان الدكتور أنور مكين، أن اعتماد إدارة التطوع الصحي بالمستشفى الجامعي يمنح الفرص والساعات التطوعية لمنسوبي وطلبة الجامعة وفئات المجتمع، كما يفعل لدور مليون متطوع كأحد المؤشرات الهامة لرؤية المملكة 2030م، ومبادرات الجامعة الإستراتيجية للمساهمة الفاعلة في منظومة العمل التطوعي الوطني والتمكين المجتمعي.
وأشار الدكتور مكين إلى حصول إدارة التطوع الصحي بالمستشفى الجامعي على تقييم مرتفع بلغ 94.5/100 وفقًا للمعايير والمؤشرات المعتمدة.
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Source almnatiq
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